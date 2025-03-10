Дюмин оценил подход Путина к вопросам поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин с самого начала СВО уделяет особое внимание поддержке бойцов и членов их семей. Такое заявление сделал помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин, его цитирует РИА Новости.

«‎С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса», — сказал Дюмин.

10 марта этого года Путин образовал комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Также данным указом Путин назначил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина главой данной комиссии.

Уточняется, что данное решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».

В этот же день глава государства поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Поручение должно быть выполнено до 30 марта 2025 года, ответственным за его исполнение назначен председатель правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.