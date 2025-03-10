Дюмин оценил подход Путина к вопросам поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин с самого начала СВО уделяет особое внимание поддержке бойцов и членов их семей. Такое заявление сделал помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин, его цитирует РИА Новости.
«С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса», — сказал Дюмин.
10 марта этого года Путин образовал комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Также данным указом Путин назначил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина главой данной комиссии.
Уточняется, что данное решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».
В этот же день глава государства поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Поручение должно быть выполнено до 30 марта 2025 года, ответственным за его исполнение назначен председатель правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.