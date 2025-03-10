В Грузии назвали стремление в НАТО препятствием для инвесторов

Стремление Тбилиси в НАТО препятствует привлечению в страну ряда инвесторов. Об этом заявил бывший министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Работаю над привлечением иностранных инвесторов, и одним из факторов, которые они называют, является геополитическая нестабильность. Они говорят, что, если Грузия будет нейтральной, то будет выглядеть стабильнее в их глазах», — сказал Кобулия.

По его словам, «инвесторы считают, что пребывание Грузии в альянсах с Западом или Россией помешает стабильности в стране».

В начале марта председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили заявил, что Грузия категорически отказывается быть «антироссийским инструментом». Он подчеркнул, что Тбилиси не будет «пешкой в геополитических играх».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы его страна присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

Ранее Кобахидзе объяснил, почему Грузия не получила статус кандидата в ЕС в 2022 году.