Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали стремление в НАТО препятствием для инвесторов

Политик Кобулия: стремление Грузии в НАТО является препятствием для инвесторов
close
РИА Новости

Стремление Тбилиси в НАТО препятствует привлечению в страну ряда инвесторов. Об этом заявил бывший министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Работаю над привлечением иностранных инвесторов, и одним из факторов, которые они называют, является геополитическая нестабильность. Они говорят, что, если Грузия будет нейтральной, то будет выглядеть стабильнее в их глазах», — сказал Кобулия.

По его словам, «инвесторы считают, что пребывание Грузии в альянсах с Западом или Россией помешает стабильности в стране».

В начале марта председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили заявил, что Грузия категорически отказывается быть «антироссийским инструментом». Он подчеркнул, что Тбилиси не будет «пешкой в геополитических играх».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы его страна присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

Ранее Кобахидзе объяснил, почему Грузия не получила статус кандидата в ЕС в 2022 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами