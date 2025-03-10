Стало известно о планах Трампа посетить Китай

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается уже в апреле посетить Пекин. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники.

«Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку после своего возвращения в Белый дом американский лидер, по-видимому, сосредоточился на заключении соглашения с Пекином», — приводит издание слова собеседников.

В настоящее время стороны решают, кто станет принимающей стороной. При этом в Китае утверждают, что смена администрации в США негативно отразилась на уровне диалога между странами.

До этого сообщалось, что подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%. В документе отмечаются неадекватные меры со стороны КНР по пресечению потока синтетических опиоидов, включая фентанил, что, по мнению администрации Трампа, представляет серьезную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике страны.

Ранее в США заявили, что Белый дом переключится на военные потребности Тайваня после Украины.