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В Индии предложили России помощь в урегулировании украинского конфликта

Политолог Гупта: Индия готова сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине
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Depositphotos

Власти Индии готовы сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине и для этого сохраняют взаимодействие как с Москвой, так и с Киевом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

По его словам, у индийской стороны нет полноценной мирной инициативы, однако премьер-министр страны Нарендра Моди несколько раз приезжал в Россию для обсуждения этого вопроса.

«Но если у России и Украины есть желание, индийская сторона готова сыграть роль посредника и миротворца», — заявил Гупта.

Политик добавил, что для урегулирования украинского вопроса необходимо участие Запада. Он подчеркнул, что европейские страны не показывают какого-либо интереса в переговорах и окончании боевых действий.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что европейские политики будут продолжать мешать мирной инициативе президента США Дональда Трампа по Украине, стремясь продлить войну.

Ранее глава МИД Индии заявил, что обсудил с Лавровым события вокруг Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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