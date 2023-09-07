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МИД отреагировал на публикацию о шпионской деятельности посольства РФ в Молдавии

МИД РФ опроверг данные о шпионской деятельности посольства РФ в Молдавии

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РИА «Новости»/Depositphotos

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опубликованное в Молдавии расследование о шпионской деятельности посольства РФ в Кишиневе является дезинформацией. Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.

«Цена подобных «шпионских расследований» хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов. Их истинная цель – подготовка почвы для новых недружественных действий по отношению к нашей стране», — отметила Захарова.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республике необходимо сотрудничество с Россией. В своем Telegram-канале он отметил, что от этого зависит существование государства. Он добавил, что политические партии в Молдавии не должны быть пророссийскими из-за этого или проевропейскими.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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