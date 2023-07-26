Москву обвинили в шпионаже из-за тарелок. Что Мария Захарова ответила молдавскому коллеге Захарову

Молдавские журналисты опубликовали расследование об антеннах и тарелках на посольстве России в Кишиневе. В нем сказано, что на крыше самого диппредставительства и соседнего здания, где проживают дипломаты и техперсонал, установлено 28 тарелок, «штырей», передающих или принимающих устройств. Издание Jurnal TV также заявило, что перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций на крышу выходят люди. После публикации представитель МИД Молдавии Игорь Захаров сообщил о высылке 45 сотрудников российского диппредставительства. Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что «ржавые антенны» покупались у местных производителей — никакой опасности в них нет. А люди, которых замечают на крыше здания, вынуждены их ремонтировать. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия не останутся без ответа.

Молдавия решила выслать 18 дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала посольства России в Кишиневе. Об этом сообщает «Sputnik Молдова», ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игоря Захарова.

В российском диппредставительстве останется работать десять дипломатов и 15 сотрудников из числа технического персонала.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», – заявил Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что Молдавия стала целью «враждебной политики», которая осуществлялась в том числе с помощью работы на территории страны посольства России. По его мнению, дипломаты должны сосредоточиться на «развитии хороших отношений, а не на дестабилизации».

Сотрудники российского посольства должны покинуть Молдавию до 15 августа 2023 года.

Поводом для высылки стала публикация молдавского интернет-ресурса Jurnal. Ее авторы обратили внимание, что на зданиях российского диппредставительства слишком много антенн, тарелок и передающих устройств. Журналисты также заявили, что особенно часто движение на крыше диппредставительства происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдавию иностранных делегаций.

Скандал из-за «опуса»

«Весь этот так называемый шпионский скандал – всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено, — заявил журналистам Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов (цитата по Sputnik Молдова). — С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран».

По словам дипломата, все телекоммуникационное оборудование было приобретено у местных производителей:

«Если вы приглядитесь, антенны многие ржавые, — сказал Васнецов. — Если бы очень хорошо работала телефония, интернет, наверное, не нужно было бы постоянно возобновлять, обновлять. Тем более что все эти антенны приобретаются на местном рынке у местных провайдеров».

Дипломат посетовал, что молдавское руководство не привело каких-либо доказательств того, что в российском посольстве кто-то шпионит.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для СМИ.

Публикацию Jurnal Захарова назвала «опусом», «фантазийным рассказом», не имеющим отношения к реальности. По ее словам, «истинная цель этого вброса – нагнетание антироссийской истерики для новых недружественных действий молдавского руководства по отношению к нашей стране».

«Нужно же как-то сократить [персонал российского посольства] – под это нужно подвести базу, вот они ее и подводят», — считает официальный представитель российского МИД.

В подобном ключе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение Молдавии не останется без ответных шагов Москвы.

«Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии. Но само руководство [страны] рубит все канаты. Это плохо», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

На сообщения о сокращении персонала диппредставительства отреагировал экс-президент Молдавии Игорь Додон:

«Президент Майя Санду и ее правящая Партии действия и солидарности сознательно разрушают отношения с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, — заявил политик корреспонденту ТАСС. — Это не только наносит непоправимый ущерб нашей стране, ее экономике, что признают даже члены правительства от правящей партии. Но еще больше раскалывает молдавское общество, большая часть которого, как показывают все опросы, выступает против такой политики и за дружбу с Россией».