Стало известно, при каком условии США возобновят военную поддержку Украины

Bild: США не возобновят военную поддержку Украины, пока не уйдет Зеленский

Соединенные Штаты не станут возобновлять военные поставки Украине, пока ее президентом является Владимир Зеленский. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Говорят, что за закрытыми дверями (президент США Дональд) Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — говорится в материале.

28 февраля Трамп и Зеленский устроили словесную перепалку во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского коллеги за помощь Соединенных Штатов.

Впоследствии Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине. Трамп заявил, что пауза продлится до тех пор, «пока украинский лидер не продемонстрирует искреннюю приверженность миру».

Ранее в Британии рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины.