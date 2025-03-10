Миршаймер: у европейских лидеров есть личные интересы на Украине

Европа не откажется от поддержки Украины, поскольку ее поражение поставит «черное пятно» на карьерах многих европейских политиков. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не примет условия урегулирования конфликта, предложенные Россией и США, поскольку не станет признавать новые территории России и подписывать документ о нейтральном статусе Украины.

Лидеры стран Европы также не хотят окончания конфликта из-за личных интересов.

«Если Украина проиграет, то на карьере этих политиков будет останется черное пятно поражения в войне, которую они сами и развязали», — сказал Миршаймер.

До этого депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Европа не хочет мира с Россией, поскольку вложила очень много ресурсов в конфликт на Украине и намерена наращивать военный потенциал за счет его продолжения, чтобы нанести стратегическое поражение Москве. По словам парламентария, простые украинцы стали заложниками западных политиков, которые не стремятся к урегулированию конфликта, в который вложили очень много средств.

Ранее на Украине в преддверии переговоров с США высказались за продолжение конфликта.