Лукашенко заявил, что Белоруссией управляет новое поколение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после формирования правительства страной стало управлять новое поколение. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко предложил посмотреть на состав нового правительства.

«Начиная от премьер-министра и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди», — поделился белорусский президент.

Он добавил, что новых управленцев вводили в правительство постепенно, чтобы проверить, «втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет».

До этого Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны вместо Романа Головченко.

С 2010 по 2015 годы Турчин был председателем комитета экономики, а позже заместителем главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015-м он стал помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером страны. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком, а в конце прошлого года получил Орден Отечества III степени.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.