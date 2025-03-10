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Лукашенко заявил, что Белоруссией управляет новое поколение

Лукашенко: с формированием правительства новое поколение управляет страной
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после формирования правительства страной стало управлять новое поколение. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко предложил посмотреть на состав нового правительства.

«Начиная от премьер-министра и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди», — поделился белорусский президент.

Он добавил, что новых управленцев вводили в правительство постепенно, чтобы проверить, «втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет».

До этого Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны вместо Романа Головченко.

С 2010 по 2015 годы Турчин был председателем комитета экономики, а позже заместителем главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015-м он стал помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером страны. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком, а в конце прошлого года получил Орден Отечества III степени.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.

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