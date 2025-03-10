Заместитель госсекретаря Рубио распространял слухи о его гомосексуальности

Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти распространял ложные слухи о гомосексуальности госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, Битти высказывался на этот счет до того, как был принят на работу. Впоследствии он удалил публикации о якобы гомосексуальности Рубио из своего аккаунта в социальной сети X, что может указывать на недостоверность информации, отмечают авторы.

В январе 2021 года Битти писал, что Рубио, будучи студентом, нарушал комендантский час и участвовал в соответствующих пенных вечеринках.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами прервал репортера телеканала NBC после вопроса о ссоре главы департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска, и госсекретаря Марко Рубио.

Глава Белого дома заявил, что никакого конфликта не было, и обвинил журналиста в стремлении раздуть сенсацию.

Ранее стало известно, что в США клерки и чиновники называют сотрудников Илона Маска «масквичами».