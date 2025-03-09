Аналитики выяснили, опасаются ли граждане европейских стран нападения РФ

Большинство опрошенных жителей Франции, Великобритании, Германии и Польши сочли возможным нападение РФ на европейские страны в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного организацией More in Common.

В частности, во Франции о высокой вероятности вооруженного конфликта с РФ заявили 60% респондентов. Среди немцев аналогичного мнения придерживаются 53% участников опроса, а среди поляков и британцев — 68%.

При этом 66% опрошенных в Польше и Великобритании выразили уверенность, что их странам надо продолжать поддерживать Украину. В Германии и Франции похожие ответы дали 54% и 57% респондентов соответственно.

В то же время возможную отправку миротворческой миссии стран Европы в зону конфликта поддержали существенно меньше человек. В Великобритании эту идею одобрили 57% участников исследования, во Франции — 44%, в Германии — 41%. Среди поляков за реализацию данной инициативы выступили меньше одной трети опрошенных — 27%.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед гражданами страны по телевидению, сделав ряд заявлений о геополитической обстановке в мире. В том числе он обвинил Москву в нарушении Минских соглашений и предупредил о существовании «российской угрозы» всему миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выступление Макрона назвали «неуклюжей копией» Фултонской речи Черчилля.