Медведчук заявил, что Вашингтон уже «списал» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не устраивает власти Соединенных Штатов, Вашингтон уже «списал» его и активно ищет замену. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену. Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского», — заявил он.

По словам Медведчука, для американской стороны очень удобна переговорная позиция с Москвой, поскольку это позволит «много себе выторговать». Он добавил, что украинский лидер не устраивает власти США, несмотря на уступки и подписанные договоренности.

Украинский политик подчеркнул, что Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном, потому что «торгуется, выдвигает требования и ищет союзников».

До этого NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о намерении добиться проведения выборов на Украине и возможной отставки Владимира Зеленского с поста главы государства. По словам журналистов. американский лидер полагает, что подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов недостаточно для возобновления военной помощи Киеву.

Ранее Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине.