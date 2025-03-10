Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил, что Вашингтон уже «списал» Зеленского

Политик Медведчук: Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не устраивает власти Соединенных Штатов, Вашингтон уже «списал» его и активно ищет замену. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену. Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского», — заявил он.

По словам Медведчука, для американской стороны очень удобна переговорная позиция с Москвой, поскольку это позволит «много себе выторговать». Он добавил, что украинский лидер не устраивает власти США, несмотря на уступки и подписанные договоренности.

Украинский политик подчеркнул, что Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном, потому что «торгуется, выдвигает требования и ищет союзников».

До этого NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о намерении добиться проведения выборов на Украине и возможной отставки Владимира Зеленского с поста главы государства. По словам журналистов. американский лидер полагает, что подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов недостаточно для возобновления военной помощи Киеву.

Ранее Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами