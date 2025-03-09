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В Совфеде предрекли идейный разрыв между США и Евросоюзом

Сенатор Пушков: между США и ЕС назревает конфликт в сфере ценностей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Между Соединенными Штатами и странами Евросоюза назревает идейный разрыв в сфере ценностей. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Существенную роль играет также противостояние по вопросу о ценностях. Впервые между США и Европой возник идейный разрыв: «ценности», навязываемые европейцам правящими кругами ЕС, несовместимы с консервативными ценностями стана Трампа-Вэнса с США, что добавляет идеологического яда в резко осложнившиеся отношения между двумя составными частями Запада», — заявил он.

По словам Пушкова, в 2022 году страны — члены Евросоюза стали стремительно отказываться от взаимодействия с Россией. Он добавил, что с приходом к власти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа американская сторона начала противопоставлять себя двум ключевым направлениям — российскому и украинскому.

До этого Пушков заявил, что США будут проводить политику, направленную на сокращение возможностей Европы помогать Украине.

По его словам, для европейцев отправлять на Украину войска без американской поддержки – «гиблая затея». В таком контексте, отметил он, «воинственное выступление» президента Франции Эммануэля Макрона выглядит оторванным от реальной политики.

Ранее российский политолог раскрыл суть новой идеологии Трампа.

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