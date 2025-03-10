В Госдуме объяснили, почему ЕС не сможет реализовать свои угрозы в адрес России

В перспективе ближайших лет Евросоюз не сможет реализовать свои угрозы в адрес России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ якобы угрожает Франции и всей Европе.

Парламентарий отметил, что население Евросоюза не желает участвовать в боевых действиях, поскольку не готово к этому идеологически. На «перепрошивку» умов, по его словам, могут уйти долгие годы.

«Сколько на Украине готовили граждан, чтобы они сегодня воевали против нас так, как воюют. 20 с лишним лет, правда же? Готовили, готовили, воспитывали ненависть, переписывая книги, учебники, закрывая всю правдивую информацию. Европе тоже это предстоит, если она настроена серьезно, потому что сейчас там воевать никто не хочет», — сказал Гурулев.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Венгрии назвал невозможной безопасность Европы без учета интересов РФ.