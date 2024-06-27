Лукашенко назначил главой своей администрации Дмитрия Крутого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла республики в России Дмитрия Крутого главой своей администрации. Об этом сообщил близкий к президентскому офису Telegram-канал «Пул первого».

Новым послом Белоруссии в Москве по указу Лукашенко назначен 48-летний Александр Рогожник. До этого он занимал пост министра промышленности республики.

Дмитрию Крутому 43 года. Он занимал пост посла Белоруссии в России с 1 августа 2022 года. Женат. Имеет двоих детей.

Незадолго до этого, 13 июня, Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве Белоруссии, в том числе назначив двух новых министров.

В результате встречи белорусский лидер одобрил Марата Маркова на пост министра информации республики, а Наталью Павлюченко — на должность министра труда и социальной защиты.

В прошлом Марков занимал должность председателя правления Второго национального канала Белоруссии, а Павлюченко — была первым заместителем министра в этом же ведомстве.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия может рассчитывать на поддержку Белоруссии на глобальной арене.