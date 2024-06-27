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Лукашенко назначил нового главу МИД Белоруссии

Новым главой МИД Белоруссии назначили Максима Рыженкова

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president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел республики Максима Рыженкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», — говорится в сообщении.

До этого Рыженков занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента.

Кроме того, сменился посол Белоруссии в России. На место Дмитрия Крутого назначили Александра Рогожника. Крутой же возглавил президентскую администрацию.

До этого Лукашенко провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы он отметил, что у Москвы и Минска нет каких-либо проблем с совместной работой в глобальных организациях. В том числе это касается ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее стало известно, когда Белоруссия планирует стать членом ШОС.

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