МИД РФ лишил аккредитации британского дипломата за подозрения в шпионаже

В министерство иностранных дел России вызвали представителя посольства Великобритании, лишенного аккредитации за подозрения в шпионаже. Об этом говорится в официальном Telegram-канале дипведомства.

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», — уточняется в сообщении.

Также стало известно, что двум британским дипломатам предписано покинуть РФ в течение двух недель. Как уточняет ТАСС, речь идет о Алкеше Одедре и Майкле Скиннере. По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд в нашу страну они намеренно указали ложные сведения, чем нарушили российское законодательство. Также в деятельности Одедра и Скиннера выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ.

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