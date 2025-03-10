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В Британии нашли неожиданную причину отсутствия Зеленского на переговорах США и Украины

Аналитик Меркурис: США намеренно изолировали украинскую делегацию от Зеленского
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Efrem Lukatsky/AP

Владимир Зеленский не будет присутствовать на предстоящих переговорах между Украиной и США, поскольку не желает заключать мирное соглашение. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его мнению, Вашингтон предпринимает попытки изолировать делегацию Украины не только от Европы, но и от Владимира Зеленского, которого даже «не пригласили на такие важные переговоры».

Это решение также должно продвинуть идею о необходимости срочных переговоров среди украинских властей, указал эксперт.

«После этих переговоров президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров», — считает Меркурис.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

По данным агентства Bloomberg, после скандального визита Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США.

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