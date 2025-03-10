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В США сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины

Макгрегор назвал разумными и обоснованными условия РФ для переговоров с Украиной
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Maxim Shemetov/Reuters

Российская Федерация уже обозначила, что она привержена к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший советник Пентагона отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Россия уже за столом переговоров. Они четко обозначили свои условия. Сейчас нам нужно принять условия и начать обеспечение мира», — сказал эксперт.

Он назвал условия Москвы разумными и обоснованными. По словам экс-советника американского минобороны, Соединенные Штаты «вообще должны быть рады, что Россия готова начать переговоры, и даже готова видеть Украину как нейтральное государство, как и должно было быть со времен развала СССР».

Макгрегор также отметил, что Запад может доверять РФ. Он привел в пример ситуацию с Финляндией, нейтральный статус которой не оспаривался СССР и Россией. Москва не требовала у этой страны каких-либо территорий, подчеркнул полковник в отставке.

«Более того, у них были довольно развитые экономические отношения. Но может ли Россия доверять Западу? Они сразу вспомнят Будапештский меморандум и Минские соглашения, мы ведь их обманули тогда», — добавил эксперт.

6 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине, заявил, что России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие.

Глава государства также отметил, что РФ не собирается никому уступать в ситуации на Украине. По его словам, России не нужно ничего чужого, однако свое она тоже не отдаст.

Ранее в команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине.

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