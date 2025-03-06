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Залужный раскрыл потери ВСУ и назвал их критическими

Залужный: ВСУ потеряли 50 тысяч человек, это критическая точка
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Вооруженные силы Украины потеряли 50 тысяч человек, ранения получили свыше 300 тысяч военнослужащих. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, пишет mk.ru.

«Это критическая точка», — подчеркнул он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли 45,1 тысячи человек, зафиксировано около 390 тысяч случаев получения ранений. Он объяснил, что количество ранений больше, чем количество раненых, «потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены».

При этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в декабре прошлого года заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысяч орудий полевой артиллерии. Только в 2024 году российские войска взяли под контроль 190 населенных пунктов, добавил он.

Ранее ирландский журналист заявил, что Украина «проиграла войну».

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