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В Германии предложили взорвать все ведущие из России в ЕС трубопроводы

Военный аналитик Bild Репке призвал взорвать все ведущие в ЕС трубопроводы РФ
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Gleb Garanich/Reuters

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке предложил рассмотреть меры по блокировке российских трубопроводов, ведущих в страны ЕС. Об этом он написал в соцсети X.

Поводом для его заявления стал инцидент с проникновением российских военных в район Суджи через инфраструктуру газопровода.

«Последние сутки доказали, что Россия использует трубопроводы не метафорически, а физически — для переброски солдат и вооружений», — заявил он, предложив «взорвать все трубопроводы, идущие из России на Запад».

Однако позже он уточнил, что речь идет не о физическом разрушении, а о демонтаже или герметизации объектов для исключения их эксплуатации в военных целях.

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее Алаудинов назвал исторической курскую операцию ВС России «бросок через трубу».

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