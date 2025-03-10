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Алаудинов прокомментировал курскую операцию ВС РФ «бросок через трубу»

Алаудинов назвал исторической курскую операцию ВС России «бросок через трубу»
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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен его разговор с бойцами перед операцией с использованием трубы газопровода для штурма Суджи в Курской области.

«Когда мы выполним эту задачу, полностью поменяется ход этого конфликта. <…> У меня к вам просьба максимально подготовиться, сделать все для того, чтобы у нас с вами расчет был на пять суток», — сказал военный бойцам.

Он также отметил, что операция «бросок через трубу» стала исторической. По словам Алаудинова, штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» выполнили поставленные задачи на высочайшем уровне — профессионально и эффективно.

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!» — написал командир «Ахмата».

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода.

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