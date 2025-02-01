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Трамп приказал нанести удар по террористам ИГ

Трамп отдал приказ нанести удар по одному из главарей ИГ в Сомали
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David Dee Delgado/Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным о проведении точечного удара по одному из лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сомали. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Сегодня утром я отдал приказ о высокоточных авиаударах по влиятельному организатору атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», — написал Трамп.

29 января эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт заявил, что боевики ИГИЛ в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти Дональда Трампа.

За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ. Теперь же Барретт опасается начала в Сирии кампании по массовому бегству ИГИЛ из тюрем, аналогичной «Разрушению стен» в Ираке.

В ноябре сообщалось, что Трамп может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством.

Ранее в Ватикане рассказали об отношении к Трампу.

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