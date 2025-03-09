Фото Карла III с Зеленским изменило отношение Трампа к Британии

Американский президент Дональд Трамп «охладел» к Британии после того, как король Карл III принял его украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Согласно публикации, помощники лидера США дали понять британским чиновникам, что Трамп почувствовал себя «менее особенным», когда увидел фото короля с лидером Украины. В Соединенном Королевстве на это ответили, что было бы неуместно указывать монарху, что не следует принимать Зеленского.

Украинский президент встретился с британским королем в Норфолке 2 марта. Политик прибыл туда на вертолете из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина. По прибытии Зеленского встретил лично Карл III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.

Это произошло вскоре после перепалки украинского лидера с Трампом на переговорах в Вашингтоне. 28 февраля лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Зеленский после скандала в США отказался от английского.