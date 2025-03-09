Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фото Карла III с Зеленским изменило отношение Трампа к Британии

DM: Трамп охладел к Британии из-за встречи Карла III с Зеленским
close
Joe Giddens/Reuters

Американский президент Дональд Трамп «охладел» к Британии после того, как король Карл III принял его украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Согласно публикации, помощники лидера США дали понять британским чиновникам, что Трамп почувствовал себя «менее особенным», когда увидел фото короля с лидером Украины. В Соединенном Королевстве на это ответили, что было бы неуместно указывать монарху, что не следует принимать Зеленского.

Украинский президент встретился с британским королем в Норфолке 2 марта. Политик прибыл туда на вертолете из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина. По прибытии Зеленского встретил лично Карл III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.

Это произошло вскоре после перепалки украинского лидера с Трампом на переговорах в Вашингтоне. 28 февраля лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Зеленский после скандала в США отказался от английского.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами