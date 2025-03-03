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Зеленский после скандала в США отказался от английского

Sky News: Зеленский после перепалки в Вашингтоне не стал говорить на английском
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Nathan Howard/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский не стал говорить с журналистами на английском языке после скандала в Вашингтоне, обратила внимание журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким.

Она отметила, что во время визита в Лондон политик общался исключительно на родном языке, в то время как в Белом доме в пятницу, 28 февраля, говорил на английском, не прибегая к услугам переводчика. Хаким утверждает, что, когда лидера Украины попросили сказать несколько слов на английском, он ответил, что предпочитает говорить на украинском.

«Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что [его] поймут и ничего не будет вырвано из контекста», — предположила репортер.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее вопрос Зеленскому перевели с русского на украинский.

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