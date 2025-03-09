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Земан назвал Трампа единственным, кто может договориться о мире на Украине

Земан: Трамп единственный, кто может договориться о решении конфликта на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Несмотря на безразличие Дональда Трампа к европейским интересам, он остается единственным политиком, способным достичь мирного урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил бывший президент Чехии Милош Земан, чьи слова приводит новостной портал idnes.

Земан охарактеризовал Трампа как прагматика, чьи интересы сосредоточены на экономической выгоде США, включая возможности добычи полезных ископаемых на Украине. Экс-президент также высказал обеспокоенность отсутствием сильных лидеров в Европе, отметив ограниченные возможности даже такого политика, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ввиду небольшого размера его страны.

Говоря о планах увеличения европейских военных расходов, Земан заявил, что эффективное использование 2% ВВП было бы достаточно для достижения целей по оборонному строительству.

Сегодня евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что Европа в ужасе от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, политики Западной Европы хотят «воевать, воевать и воевать».

Ранее Украину назвали европейским Афганистаном.

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Переговоры о мире на Украине
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