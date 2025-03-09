Евродепутат Блага: ЕС в ужасе от перспектив мира на Украине, там хотят воевать

Европа в ужасе от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, политики Западной Европы хотят «воевать, воевать и воевать». Об этом заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости.

«Они в ужасе от перспективы мира. Они в ужасе, потому что хотят воевать, воевать и воевать», — подчеркнул он.

По словам Благи, то же самое касается и политиков в странах Западной Европы и Брюсселе. Европейский союз, напомнил евродепутат, оказался сам изолирован на международной арене, пытаясь проводить антироссийскую политику.

До этого американский аналитик Джон Миршаймер говорил, что Европа не сможет поддерживать Украину без Соединенных Штатов, Брюссель ждет большое разочарование при дальнейшей помощи Киеву.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что Европа не хочет мира с Россией, поскольку вложила очень много ресурсов в конфликт на Украине и намерена наращивать военный потенциал за счет его продолжения, чтобы нанести стратегическое поражение Москве.

Ранее профессор заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан.