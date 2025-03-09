Спецпосланник Трампа оценил вероятность сделки Израиля и ХАМАС

Спецпосланник США по освобождению заложников Адам Бойлер в эфире CNN допустил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигнут соглашения в ближайшие недели.

«Я думаю, что что-то может сложиться в течение нескольких недель. Я скажу, что верю, что там достаточно всего, чтобы заключить сделку между тем, что ХАМАС хочет, и что для них будет приемлемо, и что Израиль хочет, и что будет приемлемо», — сказал чиновник.

По его мнению, соглашение позволит освободить всех заключенных, а не только американских.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля). В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».