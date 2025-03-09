Президент Турции обсудит с кабмином инициативы по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 10 марта обсудить с кабинетом министров инициативы Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.

В частности, в повестку дня кабмина войдет вопрос о поддержке, которую Турция может оказать новой администрации для ослабления напряженности в Сирии.

«Ожидается, что также будут рассмотрены инициативы Турции в восстановлении сектора Газа и установлении мира между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Накануне Эрдоган заявил, что власти Турции поддерживают идею о скорейшем прекращении огня на Украине, а также остановку атак на земле, в воздухе и на море. Он добавил, что Турция готова внести любой вклад, в том числе осуществить переговорный процесс, для установления мира на украинской территории.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру».

Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине.