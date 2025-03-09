Глава Еврокомиссии заявила, что €800 млрд сделают из ЕС «оборонный союз»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам первых 100 дней работы нового состава ЕК заявила, что предложенный ею новый пакет на €800 млрд способен трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».

«Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз», — сказала она.

На пресс-конференции глава ЕК отметила, что европейские страны уже потратили на оборону миллиарды евро, но большая часть этих средств уходит за пределы Евросоюза.

«Если посмотреть на ситуацию сегодня, то 80% инвестиций в оборону… уходят за пределы Евросоюза... Только 20% остаются здесь», — сообщила фон дер Ляйен.

4 марта политик объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее в Кремле заявили о потенциальной угрозе в связи с планами ЕС по милитаризации.