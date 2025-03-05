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Путин заявил, что России навязали конфликт на Украине

Путин: РФ навязали вооруженный конфликт на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженный конфликт на Украине был навязан России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России, слова российского лидера передает РИА Новости.

Вместе с тем Путин отметил, что текущая ситуация не требует применения тех же методов, которые использовались СССР в годы Великой Отечественной войны.

«‎Этого не нужно делать, ситуация совершенно другая, она этого не требует. Тем не менее, в условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера... всю свою деятельность, безусловно, должна строить исходя из этих угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации», — сказал президент РФ.

Также во время своего выступления на заседании коллегии Путин потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Кроме того, глава государства заявил, что в 2025 году нужно принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

Ранее Путин высказался о работе сотрудников МВД в приграничных районах.

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