В России раскрыли, как США помешают Европе помогать Украине

США будут проводить политику, направленную на сокращение возможности Европы помогать Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Вашингтон демонстрирует решимость добиться своего — принуждения Киева к прекращению войны. Видимо, такая же политика будет проводиться в отношении европейских союзников США — сокращать их возможности помогать Киеву», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что для европейцев отправлять на Украину войска без американской поддержки – «гиблая затея».

В таком контексте, отметил он, «воинственное выступление» президента Франции Эммануэля Макрона выглядит оторванным от реальной политики.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрона назвали «атомным Оле-Лукойе».