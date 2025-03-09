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В Республиканской партии США ожидают негативных последствий из-за политики Трампа

WSJ: хаотичная политика Трампа может ухудшить позиции Республиканской партии
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Leah Millis/Reuters

В Республиканской партии США ожидают негативных последствий на предстоящих выборах в конгресс из-за «хаоса», вызванного политикой президента США Дональда Трампа Об этом пишет The Wall Street Journal.

«С определенной точки зрения может показаться, что мир разваливается на части: федеральная бюрократия демонтирована, трансатлантический альянс под напряжением, фондовый рынок в обмороке из-за «качелей», связанных с пошлинами», — описали созданный политикой Трампа «хаос» журналисты.

При этом отмечается, что даже эти события лишь незначительно уменьшили популярность Трампа, что свидетельствует о ее устойчивости.

По мнению бывшего конгрессмена-республиканеца Чарли Дента, сейчас Трамп действует «не принимая во внимание политические последствия своих решений». Особое беспокойство у республиканца вызывают его покушения на систему разделения властей на судебную, исполнительную и законодательную. При этом, как отмечает лоббист Республиканской партии Дэвид Урбан, сокращение числа незаконных пересечений границы и приток иностранных инвестиций вызывает одобрение избирателей.

До этого в Республиканской партии сравнили Трампа с капризным ребенком из-за личных нападок на Камалу Харрис на дебатах.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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