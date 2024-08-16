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Трампа сравнили с капризным ребенком за нападки на Харрис

В Республиканской партии призвали Трампа прекратить личные атаки на Харрис

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Reuters

Бывшему президенту США, кандидату в главы государства от республиканцев Дональду Трампу стоит сменить тактику по отношению к своим противникам-демократам, считает социолог Республиканской партии Фрэнк Ланц, передает The Hill. По его словам, политику не стоит переходить на личности и просто кричать на вице-президента США, основного претендента на выдвижение от Демпартии Камалу Харрис.

«Если бы я давал ему советы, чего я не делаю, я бы посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Сэр, вам нужно заткнуться. Вам нужно перестать вести себя как капризный ребенок и начать сосредотачиваться на том, чего хочет американский народ», — пояснил Ланц.

Он добавил, что американцы были бы рады, если бы Трамп сосредоточился на политических разногласиях, а не личных нападках на свою соперницу. Ланц подчеркнул, что если экс-президент не изменит свою тактику, то Харрис получит преимущество.

Ранее Трамп рассказал, почему оскорбляет Харрис.

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