Песков прокомментировал перебранку Зеленского с Трампом в Белом доме

Песков не мог поверить глазам, увидев перепалку Зеленского и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перепалка президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не имела аналогов в истории дипломатии. Его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» распространил журналист Павел Зарубин.

«Случалось в античные времена, в древней истории, когда там главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову и так далее. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, сам он, как бывший дипломат, не мог поверить своим глазам и ушам. Песков работал в МИД России с 1989 по 2000 годы. С 1996 года по 2004 годы он работал секретарем российского посольства в Турции.

До этого словацкий депутат Блага рассказал, что некоторые члены ЕП плакали из-за перепалки Зеленского и Трампа.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.