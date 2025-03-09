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Словацкий депутат рассказал о реакции членов ЕП на ссору Зеленского и Трампа

Депутат Блага: некоторые члены ЕП плакали из-за перепалки Зеленского и Трампа
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Christoph Thanei/Global Look Press

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага выразил уверенность, что некоторые из его коллег плакали, когда узнали о провале переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Законодатель прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

«Я думаю, что несколько моих коллег <...> рыдали <...>. Что касается меня, я смеялся», — сказал он.

Блага пояснил, что для него запись словесной перепалки между украинским и американским лидерами стала «лучшим кино» из когда-либо виденного им. По мнению депутата ЕП, происходившее в Белом доме было нонсенсом и напоминало комедийный фильм.

«Когда я увидел, как приехал Зеленский, он был таким наглым, высокомерным по отношению к американскому президенту, который оплачивает его войну», — добавил законодатель.

Парламентарий отметил, что украинскому лидеру следовало вести себя как взрослый. Однако он этого не сделал, резюмировал Блага.

Очная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 февраля и завершилась их словесной перепалкой. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности, а президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. На этом фоне Киев и Вашингтон отменили подписание договора о добыче редкоземельных металлов, которое должно было стать главной темой обсуждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не собирается извиняться перед Трампом.

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