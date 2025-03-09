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Трамп поменял гольф-клуб после ролика про будущее Газы

Independent: после скандального видео с будущим Газы Трамп поменял гольф-клуб
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Kyle Mazza/Global Look Press

После акта вандализма на шотландском гольф-курорте Тернберри президент США Дональд Трамп вернулся играть на поле недалеко от своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, после возвращения в Белый дом Трамп играл в гольф 13 из 48 дней своего пребывания в должности. Кроме того, после смены клуба расходы налогоплательщиков на поездки Трампа во Флориду значительно выросли.

До этого газета Huff Post писала, что увлечение Трампа игрой в гольф во Флориде уже обошлось налогоплательщикам минимум в $18 млн с 20 января. По данным издания, дополнительные расходы включают в себя охрану и собак, ищущих взрывчатку.

15 сентября прошлого года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США.

Неизвестный мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.

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