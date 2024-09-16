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Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф

NYT: Трамп пошутил, что был огорчен тем, что не смог завершить игру в гольф

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Alex Brandon/AP

Экс-президент США Дональд Трамп в разговорах с друзьями и сторонниками пошутил, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками ... и шутит, что не смог закончить игру в гольф», — говорится в публикации.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе.

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.

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