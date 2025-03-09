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В Словакии высказались об участии ЕС в переговорах по Украине

Блага: Евросоюз должен участвовать в переговорах с РФ, но мешают милитаристы
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Европейский союз (ЕС) должен участвовать в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но этому мешают европейские милитаристы. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, передает РИА Новости.

«Вы не можете просто подойти к столу и сказать: «О, вы, русские, плохие». Это не переговоры. <...> Европейский союз должен участвовать в переговорах с русскими», — сказал он.

До этого замглавы правительства Сербии Александар Вулин усомнился в том, что странам Европы удастся включиться в переговоры по урегулированию на Украине.

2 марта премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над планом могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина».

Ранее в Белом доме не увидели готовности Зеленского сделать шаги к перемирию.

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Переговоры о мире на Украине
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