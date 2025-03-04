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В правительстве Сербии заявили, что ЕС пытается «вклиниться» в переговоры по Украине

Вулин усомнился, что Европа сможет участвовать в переговорах по Украине
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Замглавы правительства Сербии Александар Вулин в комментарии ТАСС усомнился в том, что странам Европы удастся включиться в переговоры по урегулированию на Украине.

Политик обратил внимание на то, что переговоры по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном говорят о том, что у РФ конфликт не с Украиной, а с «коллективным Западом». При этом США взяли на себя роль главного переговорщика, а ЕС в этом процессе вообще не участвует.

«Я понимаю, что они (страны Европы. — «Газета.Ru») пытаются навязать себя и вклиниться в переговорный процесс, но они по-прежнему не являются его частью», — сказал Вулин.

Он добавил, что «глупая политика» ЕС привела к ослабеванию его экономики и утрате политического влияния.

2 марта премьер-министр Британии Кир Стармер утверждал, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над планом могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина».

Ранее в Белом доме не увидели готовности Зеленского сделать шаги к перемирию.

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Переговоры о мире на Украине
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