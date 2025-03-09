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Даже с поставками от США Украина отвечает одним выстрелом на каждые три российских

WSJ: даже с поставками США ВСУ отвечают одним выстрелом на каждые три от России
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Украина сильно зависит от США с точки зрения поставок 155-мм снарядов, даже с американскими поставками ВСУ отвечают одним выстрелом на три российских. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам одного человека, знакомого с этим вопросом, на США приходится более половины иностранных поставок Украине важных 155-мм артиллерийских снарядов. Даже с американскими снарядами Украина в настоящее время может выстрелить одним на каждые три, которые делает Россия, сказал этот человек», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Киев в значительной степени зависит от США с точки зрения поставок ракет и снарядов, «которые могут точно поражать российские позиции». В 2022 году США предоставили Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), которые запускают управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS). Удары GMLRS уничтожили российские командные пункты, склады боеприпасов, топливные склады и группы пехоты, отмечает WSJ.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее в России оценили значимость американских разведданных для ВСУ.

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