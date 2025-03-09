Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Марк Карни будет вести прагматичную политику, а его основная соперница Христя Фриланд будет продолжать русофобный курс, однако в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, советник российского посольства в Канаде в 1992—1996 годах Александр Крамаренко.

«От Карни можно ожидать более прагматичной политики и в отношении США, и в отношении России, даже при всем том наследии, которое у него будет как у будущего лидера страны», — заявил он.

По словам экс-посла, Фриланд имеет «совершенно националистические корни», поскольку ее дедушка Михаил Хомяк был пропагандистом Организации украинских националистов (ОУН). Крамаренко добавил, что связывать Канаду с ситуацией на Украине было бы неразумно, поскольку дело страны «уже проиграно».

Говоря об общих перспективах выборов в целом, эксперт отметил, что они не привнесут больших сдвигов в мировой и даже местной политике, включая отношения с США.

До этого сообщалось, что правящая Либеральная партия Канады готовится к закрытому голосованию по выбору кандидата на пост премьер-министра после отставки Джастина Трюдо. По предварительным данным, главным претендентом на лидерство в партии выступил Марк Карни, экс-глава Банка Канады.

Ранее в США призвали пересмотреть границу с Канадой.