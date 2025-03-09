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В минздраве США работникам предложили уволиться в обмен на $25 тысяч

CBS News: Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на компенсацию
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Sergey Mikheev/Shutterstock/FOTODOM

Работникам министерства здравоохранения и социальных служб США пообещали выплатить компенсации в размере $25 тыс., если они напишут заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В пятницу (7 марта. — «Газета.Ru») всех сотрудников министерства <...> уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на единоразовую выплату», — говорится в материале.

Из него следует, что работникам дали неделю на принятие решения. Срок действия предложения истечет уже 14 марта.

По информации журналистов, в настоящее время в минздраве США трудятся более 80 тыс. граждан. При этом тысячи сотрудников на испытательном сроке — как правило, это те, кто проработал менее одного года, — получили уведомления о скором увольнении еще в феврале 2025 года.

6 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация начала масштабные увольнения сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). До этого руководство ведомства предложило работникам написать заявление об увольнении по собственному желанию в обмен на денежные компенсации.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил всех федеральных прокуроров, которых назначил его предшественник Джо Байден.

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