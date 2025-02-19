Трамп уволил всех федеральных прокуроров, назначенных при Байдене

Трамп сообщил об увольнении всех назначенных при Байдене федеральных прокурорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился уволить всех федеральных прокуроров, которые работали в министерстве юстиции США при администрации Джо Байдена. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, за последние четыре года ведомство было чрезвычайно политизировано. В связи с этим он отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся федеральных прокуроров времен правления Байдена.

Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее навести порядок в министерстве юстиции и восстановить доверие к нему американцев. Президент заявил, что «у Золотого века Америки должна быть справедливая система правосудия».

6 февраля сообщалось, что Трампу вернут документы, в том числе секретные, которые были изъяты у него в 2022 году во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго.

Поскольку уголовное дело в отношении теперь уже президента США закрыто, министерство юстиции работает над возвращением предметов, собранных в ходе расследования. Прокуроры и агенты ФБР, которые вели расследование, получили от ведомства указание вернуть все изъятое.

Ранее сообщалось, что в ФБР ждут массовых чисток против агентов по делам Трампа.