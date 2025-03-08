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Стармер и премьер Австралии обсудили создание «Коалиции желающих» по Украине

Стармер приветствовал возможную отправку миротворцев из Австралии на Украину
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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал готовность своего австралийского коллеги Энтони Альбанезе рассмотреть возможность внесения определенного вклада в так называемую «Коалицию желающих» по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник с Даунинг-стрит.

Из материала следует, что главы правительств двух стран провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине. В том числе во время беседы Стармер заявил, что с нетерпением ждет заседания с участием министров обороны.

Соответствующая встреча запланирована на 11 марта и состоится в Париже. Ожидается, что участники мероприятия будут обсуждать пути урегулирования украинского кризиса.

2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских стран — союзников Киева. В его рамках представители западных государств начали разрабатывать собственный план завершения боевых действий на Украине.

По информации СМИ, Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали о нежелании европейских стран вступать в «Коалицию желающих» по Украине, пока инициативу не поддержат США.

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