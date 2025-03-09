В Британии раскрыли, как Россия и США определят нового президента Украины

Россия и США в рамках проведения полноценных мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса будут решать, кто станет следующим президентом Украины. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы», — подчеркнул он.

Среди требований России военный аналитик назвал денацификацию, восстановление статуса русского языка и русской православной церкви и вывод украинской армии с воссоединенных территорий.

«Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — отметил Меркурис.

24 февраля президент России Владимир Путин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.