Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли, как Россия и США определят нового президента Украины

Аналитик Меркурис: Россия и США решат, кто станет следующим президентом Украины
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США в рамках проведения полноценных мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса будут решать, кто станет следующим президентом Украины. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы», — подчеркнул он.

Среди требований России военный аналитик назвал денацификацию, восстановление статуса русского языка и русской православной церкви и вывод украинской армии с воссоединенных территорий.

«Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — отметил Меркурис.

24 февраля президент России Владимир Путин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами