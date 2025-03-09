Сикорский пошутил о планах Орбана провести референдум о вступлении Украины в ЕС

Сикорский с иронией оценил идею Орбана о референдуме в Венгрии по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести референдум о вступлении Украины в Евросоюз. Свою реплику он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии [под руководством] Орбана», — отметил он.

7 марта Орбан заявил, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.