Чиновники в странах Запада стали говорить о президенте Украины Владимире Зеленском шепотом и за закрытыми дверьми, учитывая его личную популярность в этих государствах. Об этом пишет The Times.

Один из собеседников издания обратил внимание на то, что Зеленский после трех лет конфликта «очень сильно истощен», в связи с этим ему «грозит опасность принятия неверных решений».

Кроме того, западные чиновники высказывают опасения о том, что политические разногласия на Украине «спровоцируют более открытое неповиновение Зеленскому».

В феврале президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

Позже политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов объяснил, что Трамп увеличивает давление на Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку. Глава Белого дома считает Зеленского препятствием для решения конфликта Украине, добавил он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки.