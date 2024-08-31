«Непокоренная Франция» запустила процедуру импичмента президента Макрона

Во Франции инициирована процедура отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом в соцсети Х сообщила глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

По словам Пано, проект резолюции о начале процедуры импичмента главы государства 31 августа был направлен членам парламента для совместного подписания. При этом она апеллировала к статье 68 Конституции Франции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении или неисполнении им своих обязанностей.

26 августа Пано уже сообщала о намерении отправить Макрона в отставку. По ее словам, такое решение связано с отказом Макрона назначить на пост премьер-министра Люси Касте, которая является кандидатом от другой левой партии — «Нового народного фронта».

Незадолго до того Макрон, действительно, отклонил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост премьер-министра, отметив, что программа левых могла бы вызвать немедленный вотум недоверия со стороны других парламентских партий.

Таким образом в Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее французский политик призвал к импичменту Макрона в связи с арестом Дурова.