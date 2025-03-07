Киев согласовал с Францией проекты восстановления Украины на €200 млн

Украина согласовала с Францией 19 проектов восстановления на €200 млн

Украина и Франция согласовали первые 19 проектов по восстановлению критически важной инфраструктуры в рамках совместного соглашения на сумму €200 млн. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

На заседании Стратегического инвестиционного совета стороны утвердили инициативы в сферах здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры и гуманитарного разминирования. Сроки реализации проектов составят от пяти до 16 месяцев.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, финансирование будет направлено через «Фонд для Украины». Из общей суммы €60 млн выделят на поддержку энергетического сектора, включая восстановление повреждённых объектов.

Отдельно подчеркивается, что до 50% средств в рамках проектов пойдут на закупку украинских товаров и услуг, что укрепит локальные предприятия.

6 марта сообщалось, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat рассматривает возможность разместить 40 тыс. терминалов доступа к интернету на территории Украины.

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