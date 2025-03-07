Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев согласовал с Францией проекты восстановления Украины на €200 млн

Украина согласовала с Францией 19 проектов восстановления на €200 млн
close
Yevhen Kotenko/Reuters

Украина и Франция согласовали первые 19 проектов по восстановлению критически важной инфраструктуры в рамках совместного соглашения на сумму €200 млн. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

На заседании Стратегического инвестиционного совета стороны утвердили инициативы в сферах здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры и гуманитарного разминирования. Сроки реализации проектов составят от пяти до 16 месяцев.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, финансирование будет направлено через «Фонд для Украины». Из общей суммы €60 млн выделят на поддержку энергетического сектора, включая восстановление повреждённых объектов.

Отдельно подчеркивается, что до 50% средств в рамках проектов пойдут на закупку украинских товаров и услуг, что укрепит локальные предприятия.

6 марта сообщалось, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat рассматривает возможность разместить 40 тыс. терминалов доступа к интернету на территории Украины.

Ранее политолог назвал последствия речи о «российской угрозе» для Макрона.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами